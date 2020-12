Hockey sur glace : les Gothiques d'Amiens battent Rouen et se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe de France

Ce match entre ces deux grands rivaux du hockey sur glace a commencé très fort : dès la cinquième minute de jeu, Rouen, chez lui, ouvre le score avec un but de Vigners. Il faudra attendre la 36e minute pour qu'Aziz Baazi égalise pour Amiens. Onze minutes plus tard, Alexandre Boivin marque un second but pour les Gothiques. Un score qui ne bougera pas jusqu'à la fin de la rencontre des 16e de finale.

Rouen, actuel leader de la ligue Magnus, est ainsi éliminé de la Coupe de France de hockey sur glace. Amiens, tenant du titre, est qualifié pour les 8e de finale.