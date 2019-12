Hockey sur glace : les Gothiques d'Amiens prennent la deuxième place au classement

Pour la dernière rencontre avant Noël, les Gothiques avaient à cœur d'offrir un beau cadeau à leurs supporters. C'est chose faite : au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée, les Amiénois ont infligé une lourde défaite aux Boxers de Bordeaux en menant 6 buts à 1 à la fin du temps réglementaire.

Deuxième tiers-temps de folie À peine une minute après le début du match, Tommy Giroux inscrit le premier but. Le ton de la rencontre est donné. Un deuxième but marqué par Louis Belisle est ensuite refusé : rien de bien grave aux vues du score final du match.



Mais c'est dans le deuxième tiers-temps que tout s'emballe. Bordeaux revient des vestiaires en puissance et inscrit un but dès la première minute de jeu. Il n'en fallait pas plus pour bousculer les Gothiques dans leur orgueil et leur remémorer la défaite à domicile en début de saison face aux Boxers. Jérôme Verrier lance le festival à la 5ème minute, suivi d'un doublé de Rudy Matima. Philippe Halley et Romain Bault creusent l'écart : à la fin de ce deuxième tiers-temps, Amiens mène par 6 buts à 1. Le troisième tiers-temps ne changera rien au score et les Picards s'imposent donc largement.

Une possible première place samedi prochain Ce beau succès, qui ravira les supporters amiénois, permet aux Gothiques de se hisser à la deuxième place du classement et de conforter leur série de six victoires en sept matchs. Lors du prochain déplacement, samedi 28, ils se rendront à Grenoble pour défier les Brûleurs de Loups, premiers de Ligue Magnus pour une rencontre au sommet et pourquoi pas décrocher la première place.