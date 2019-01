Hockey sur glace : les Gothiques d'Amiens s'inclinent lourdement face à Rouen

Quatre buts en dernière période

Les Gothiques d'Amiens ont subi un lourd revers face aux Dragons normands, vendredi 18 janvier. Blessés dans leur orgueil après leur défaite face aux Picards le 30 décembre (4-3), les leaders provisoires de la ligue Magnus se sont nettemment imposés à domicile, sur le score de 6 buts à 1.Dominés au premier tiers-temps, les Amiénois concèdent logiquement un premier but de Chad Langlais (1-0, 15'09"), puis un second en deuxième période, signé Mathieu Roy en supériorité numérique (2-0, 30,08"). Les Gothiques vont cependant s'effondrer au troisième tiers-temps, en concédant quatre buts.Dès la 3e minute de la période, Mathieu Brodeur profite d'une passe de derrière les buts pour creuser l'écart (3-0, 42'13"), suivi par Joris Bedin (4-0, 46'23") et Alex Aleardi (5-0, 48'49"). Juha Koivisto enfonce le clou en toute fin de rencontre (6-1, 59'09"). Les Picards évitent de peu un troisième blanchissage face aux Rouennais grâce à Bastein Maia, qui parvient à glisser in extremis le palet dans les cages d'Aleardi (5-1, 58'34").À l'issue de cette journée, les Gothiques sont troisièmes du classement provisoire de la ligue Magnus (66 points). Rouen culmine quant à eux toujours en première place avec 94 points.