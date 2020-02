Hockey sur glace : les jeunes Gothiques d'Amiens s'envolent pour le Canada

Match de NHL, balade en chiens de traîneaux...

L'ancien entraîneur d'Amiens et de l'équipe de France, Dave Henderson, sera le coach vedette des U13 lors du tournoi Pee Wee au Québec / © Stéphane Besson / Club Gothiques Amiens

L'équipe des U13 Gothiques d'Amiens / © Stéphane Besson / Club Gothiques Amiens

C'est le jour J pour les 16 jeunes Gothiques d'Amiens. En début d'après-midi, il décolleront de Paris direction Montréal puis Québec.Durant 10 jours, ils auront la chance de participer pour la première fois au tournoi international Pee Wee BRS . Un événement majeur pour les hockeyeurs en herbe. Les équipes composés de joueurs de 12 à 14 ans s'affronteront lors des 170 matchs prévus jusqu'au 23 février."C'est l'un des plus grands tournois de hockey sur glace mineur au monde", nous confie Stéphane Besson, dirigeant de l'équipe amiénoise et papa d'un des joueurs. "C'est une organisation gigantesque, avec de très bonnes infrastructures dignes des tournois professionnels, des spectateurs payent même pour y assister", poursuit-il.Et qui dit haut niveau, dit adversaires de taille. Dès leur premier match, les Gothiques affronteront les Jets de Long Island (États-Unis). "On sait que l'on va se confronter à meilleur que nous, mais c'est le but, voir ce que l'on vaut face à des équipes supérieures", confie Stéphane Besson. "C'est un rêve d'enfant mais aussi de sportif, des recruteurs sont présents, c'est vraiment le rendez-vous de l'année en terme de hockey amateur."De quoi peut-être espérer voir un jour sa photo sur le "mur des célébrités" de la patinoire aux côtés des plus grands joueurs repérés durant le tournoi...Propulser les Picards dans le grand bain c'est en tout cas l'objectif de leur coach vedette. Les jeunes Gothiques seront épaulés par Dave Henderson, ancien entraîneur d'Amiens et de l'équipe de France. L'occasion pour lui de faire découvrir son pays natal. Car à côté de l'aspect sportif, l'objectif du voyage préparé depuis un an est aussi social et culturel."Les jeunes seront logés par des familles d'accueil avec qui ils correspondent régulièrement", détaille Stéphane Besson. "Durant le séjour, ils pourront assister à match de NHL (National Hockey League) et voir en vrai les joueurs qu'ils admirent ou encore pratiquer des activités comme une balade en chiens de traîneaux... "Côté financement, l'équipe a su compter sur les partenaires du club mais aussi sur des dons reçus grâce à la mise en place d'une cagnotte en ligne. Pour renforcer l'effectif et permettre à des enfants issus de clubs plus modestes de participer au voyage, les Gothiques ont également convié deux joueurs du club de Compiègne.