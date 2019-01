Hockey sur glace : large victoire des Gothiques d'Amiens à Lyon

Les gothiques solides en défense

Les Gothiques d'Amiens ont, comme au match aller, largement dominé le Lyon hockey club vendredi 10 janvier 2019. Cette fois-ci, les Picards les ont blanchi, sur un score de 4-0, asseyant ainsi leur 3e place en ligue Magnus suite à la défaite des Ducs d'Angers, leurs rivaux directs, face au leader Grenoble (1-3).Amiens a pourtant mis le temps à marquer. Le score, resté vierge lors du premier tiers temps grâce aux arrêts du gardien lyonnais Olivier Richard, s'ouvre grâce à un revers de Spencer Edwards (0-1, 6'30"). Un deuxième but vient ponctuer la période après une faute grossière du Lyonnais Lubomir Dinda sur Halley, expulsé 20 minutes, signé Trabucco (0-2, 36'55"), de retour sur la glace.Un peu plus présents en dernière période, les Lyonnais se heurtent à un lourd bloc défensif picard. Après le but de Giroux (0-3, 48'02") et l'exclusion de Romand, les Lions décident de sortir leur gardien. Les Gothiques multiplient alors les frappes lointaines, mais c'est finalement sur une contre-attaque de Da Costa et West qu'ils marquent leur ultime réalisation (0-4, 59'20").Les deux équipes se séparent sur le score de 4-0, et se rencontreront à nouveau mardi 15 janvier au Coliséum. Lyon reste 9e au classement de la ligue Magnus, Amiens troisième.