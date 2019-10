Hockey sur glace : leaders du classement, les Gothiques s’imposent à Rouen

Retour sur le match

|| VICTOIRE ||

Les Gothiques s'imposent à Rouen sur le score de 3 buts à 2 après avoir été menés jusqu’à la 57eme minute !

Énorme retournement de situation, Les Gothiques ne lâchent JAMAIS !

Les buteurs : Bault, Franson et Giroux

Rdv Dimanche face à Grenoble!#wearegothiques pic.twitter.com/xEOGSKw77P — Les Gothiques (@LesGothiques) October 18, 2019

Après un début de saison sur les chapeaux de roue, les Gothiques ont accompli une belle performance sur la glace de l’île Lacroix à Rouen. Ce vendredi 18 octobre, ils se sont imposés 3-2 face aux Dragons grâce à un mental de choc.La rencontre débute mal avec un but de l’adversaire dès la 3ème minute. Après cinq minutes de jeu dans le deuxième tiers, les Gothiques reviennent au score avec un but de Romain Bault. Malheureusement, les Normands reprennent l’avantage six minutes plus tard.En début de troisième période, les Gothiques ont toujours un but de retard. Finalement, Franson égalise à la 57ème minute : les Amiénois sont à nouveau dans la course. Une petite minute plus tard, quasiment à la fin du match, Giroux inscrit le troisième et dernier but qui fait basculer la rencontre en faveur des Gothiques.Prochaine rencontre prévue dimanche 20 octobre. Les Gothiques accueilleront les Grenoblois sur la glace du Coliseum. Avec 28 points, les Amiénois se maintiennent pour l’instant à la première place du classement.