Hockey sur glace-Ligue Magnus : les Gothiques d'Amiens dos au mur après leur défaite face à Grenoble

Espoir rime avec victoire

|| AMIENS - GRENOBLE ||

Soirée difficile pour les Gothiques qui s’inclinent 7 buts à 3 . Menés 3/0 dans la série les amiénois n’ont plus le choix, il faut gagner demain pour rester en course !

Rendez vous demain soir au Coliseum. Tous derrière les Gothiques ! #wearegothiques pic.twitter.com/Hs5Jk5GUTo — Les Gothiques (@LesGothiques) 19 mars 2019

Amiens – Grenoble 3-7 (1-3, 1-3, 1-1) Buts pour Amiens : 8’14 Suire (Belisle, Da Costa), 28’56 Maïa SN (Savoye), 54’50 Bault (Maïa, Coulaud)* Buts pour Grenoble : 6’29 Rohat (Manavian, Treille), 14’08 Kearney (Champagne, Leclerc), 16’47 Legault, 26’32 Legault (Tartari), 38’00 Leclerc (Hardy), 38’43 Latendresse (Kramar, Arnaud), 56’04 Leclerc SN (Hardy, Bisaillon) Pénalités : 8 min pour Amiens, 45 min pour Grenoble

Les Gothiques d'Amiens n'ont plus le droit à l'erreur. Après une cinglante défaite 7-3, hier à domicile, face au Brûleurs de loups de Grenoble, les Amiénois sont désormais menés 3-0 dans la demi-finale de Ligue Magnus qui les oppose aux Isérois.Rapidement dominés (4-1 à la 26e), le gardien Lucas Savoye et ses coéquipiers n'ont jamais étaient en mesure d'inquiéter leurs adversaires. Leur défaite est donc logique. Comme lors des matches 1 et 2 où ils se sont respectivement inclinés 7-1 et 3-2.Cependant, même s'il est infime, l'espoir demeure. Dans une série où le vainqueur est le premier à décrocher 4 victoires, le quatrième round qui a lieu ce soir, à Amiens, est décisif. La victoire est la seule issue possible si les Gothiques souhaitent rester dans la course et disputer une finale de Ligue Magnus.L'autre demi-finale oppose le champion de France en titre, Rouen, à Gap. Avec 3 victoires en 3 rencontres, Rouen pourrait décrocher son ticket pour la finale dès ce soir sur la patinoire de Gap.