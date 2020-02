Hockey sur glace : “On a gagné, c'est le principal” estime Mario Richer après la victoire des Gothiques

|| BELLE FIN ||



Bien que nos joueurs aient baissé de régime en fin de match, ils assurent la victoire pour le dernier match de saison régulière devant un public en feu ! 💪🏼



Prochaine étape: quarts de finale des playoffs face à cette même équipe de Mulhouse. 😍#WeAreGothiques pic.twitter.com/Qnl8mY80RZ — Les Gothiques (@LesGothiques) February 21, 2020

"On est fier"

"On a gagné, c'est le principal", posait simplement l'entraîneur des Gothiques dimanche après la victoire de son équipe. Pour sa dernière de la saison régulière en Ligue Magnus, l'équipe amiénoise a tangué, mais pas rompu accrochant un succès (4-3) face à Mulhouse dans un match sans enjeu si ce n'était de jauger les troupes avant de retrouver cette même équipe de Mulhouse en quarts de finale de la Ligue Magnus dans quatre petits jours.Après une première période fracassante au cours de laquelle ils auront fait trembler les filets par quatre palets distillés tour à tour par Halley, Romand, Babcok, les Gothiques se sont progressivement éteints. "Disons qu'il ne faut pas oublier que nos joueurs ont fêté la victoire en Coupe de France de dimanche à mardi, relativisait le technicien après la rencontre. "Sur cette période ils ne devaient avoir dormi que deux petites heures. Et puis, ils ont été en état d'ébriété pendant trois jours. Donc revenir aujourd'hui et avoir un match entier avec de la haute intensité c'était impossible. On l'a vu en première période on était là et plus le match avançait moins on avait d'énergie."Tandis que leurs joueurs poursuivaient leur décuvage sur le terrain, leurs supporters bouillants, prolongeait eux la fête en tribune. Ils n'ont pas manqué de saluer le coach en accompagnant le début de match de "Merci Mario". Il faut dire qu'ils ont des raisons de l'encenser. Voilà deux saisons consécutives que son équipe remporte la Coupe de France. Le second succès glané mardi à Bercy contre les Dragons de Rouen, ogre de la Ligue, n'en est que plus fort.Qualifiés pour les playoffs de la Ligue Magnus, les Gothiques pourraient offrir une sortie encore plus belle à leur entraîneur qui quittera la Somme à la fin de la saison. Pour cela, il faudra écarter Mulhouse en quarts de finale des play-offs.Quoiqu'il arrive, Mario Richer a tenu à souligner la qualité du travail accompli par ses troupes. "On s'en sort avec notre meilleur total de points depuis que je suis ici en plus avec quatre matches en moins. Avec le meilleur pourcentage d'efficacité, le plus grand nombre de victoires. C'est la troisième année consécutive qu'on est dans le Top 4 donc on est fier d'avoir fait une bonne saison."