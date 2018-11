|| AMIENS - MULHOUSE ||

C’est fait !!!

1ère Victoire à domicile décrochée par les Gothiques !!!

2/0 face aux scorpions de Mulhouse ! #wearegothiques #amiensvsmulhouse pic.twitter.com/sOBwcNElFA — Les Gothiques (@LesGothiques) 31 octobre 2018

Hockey sur glace : première victoire à domicile pour les Gothiques d’Amiens

vec Spencer Edwards, attaquant des Gothiques ; Mario Richer, entraîneur des Gothiques ; Christer Eriksonn, entraîneur des Scorpions de Mulhouse. Un reportage de Colombine Denis et Aurélien Barège.

Mercredi soir, Gothiques et Scorpions ont passé un 1er tiers temps à se jauger sur la glace du Coliseum. Puis le palet a fini par entrer dans la cage en début du second tiers. Un but de Jérémie Romand sur une passe de Spencer Edwards. L’attaquant canadien a également marqué le 2ème et dernier point vingt minutes plus tard.Après trois victoires à l’extérieur, c’est la première fois cette saison que les Gothiques sont victorieux à domicile. Mulhouse s’est bien défendu mais les Scorpions, en infériorité numérique à plusieurs reprises, ont été dominés. Après cette 14ème journée de Ligue Magnus, Amiens remonte à la cinquième place du classement.