Hockey : les Gothiques d'Amiens s'imposent face à Briançon

Promus cette année en Ligue Magnus et pour l'instant derniers au classement, les Diables Rouges de Briançon ont fait le déplacement au Coliseum d'Amiens ce mardi 3 décembre pour la 24e journée du championnat. Une occasion que les Gothiques ont su saisir pour se relancer dans la course aux points : les Picards ont remporté (2-0) leur quatrième victoire d'affilée à domicile.L'entame de match laissait pourtant des espoirs aux Alpins, les deux premiers tiers-temps s'écoulant sans qu'aucune des équipes n'ouvre la marque. Amiens dominait toutefois au nombre de tirs. Les Picards inscriront finalement deux buts en powerplay au cours de la dernière période (Philippe Halley, Rudy Matima).Amiens conserve donc la troisième place au classement de la ligue Magnus à l'issue de cette 24e journée, mais réduit l'écart avec la tête. Les Gothiques se trouvent à présent à un point d'Angers et deux de Grenoble. Les Picards reviennent notamment grâce à une contre-performance des Brûleurs de Loups, tombés (4-2) face à leurs dauphins.Les Amiénois confortent également un écart avec la quatrième place, occupée par Rouen. Ils se déplaceront en Normandie pour affonter les Dragons ce vendredi 6 décembre.