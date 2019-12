Hockey : réaction (3-2) des Gothiques d'Amiens contre Angers

⏱️ Fin du match au Coliseum !

C'est une revanche qui fait du bien. Un peu plus de trois semaines après la correction reçue par Angers (7-2), et deux jours après une lourde défaite contre Rouen (8-1), les Gothiques d'Amiens ont été au rendez-vous ce dimanche 8 décembre sur la glace du Coliseum. Les Picards se sont imposés face aux Ducs au terme d'une rencontre serrée (3-2) disputée pour le compte de la 26e journée de la Ligue Magnus.Après une première période concrétisée par l'ouverture de la marque amiénoise (Cain Franson en power play, 9e minute), le second tiers-temps aura été celui de l'égalisation. Deux points engrangés par les Angevins (Olivier Latendresse dès la première minute, puis Connor Hardowa à la 8e), un par Francis Drolet pour le compte des Picards (16e) : les deux équipes sont au coude-à-coude au retour sur la glace. Louis Belisle (8e) permettra finalement à Amiens de triompher."C'est surtout le dernier résultat qui faisait mal. Il fallait revenir avec un bon match. C'est ce qu'on a fait. On a prouvé qu'on avait du caractère", se félicite Mario Richer. Les Amiénois recollent donc à la tête du classement provisoire du championnat. Ils ne sont plus qu'à un point d'Angers, en seconde position. Après avoir enchaîné trois matches en une semaine, ils vont pouvoir profiter d'une trève avant d'affronter Gap en quart de finale de la Coupe de France le 18 décembre, puis Anglet le 20 pour la 27e journée de Ligue Magnus.