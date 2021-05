Hockey sur glace : les Gothiques joueront la Continental Cup et espèrent accueillir des matchs à Amiens

La Fédération française de hockey a annoncé mardi 4 mai que les Gothiques d'Amiens joueront bien la Continental Cup cette année. À l'issue d'une année 2020 mouvementée à cause de la crise sanitaire, faute de vainqueur en Coupe de France, la fédération devait choisir entre Amiens et Angers.

La Fédération française de hockey a tranché. Les Gothiques d'Amiens vont pouvoir jouer la Continental Cup cette année. "On se serait, dans tous les cas , rangés derrière la décision de la Fédération, mais c'est évidemment une excellente nouvelle pour nous", réagit le président des Gothiques, Patrick Letellier.

|| CONTINENTAL CUP ||



La fédération française de hockey sur glace a rendu sa décision. Double tenants du titre de Coupe de France, les Gothiques iront défendre le hockey français en Continental Cup la saison prochaine ! 💪#wearegothiques https://t.co/pp8YIm0ot7 — Gothiques d’Amiens (@Gothiques_AHE) May 4, 2021

Habituellement, c'est le vainqueur de la Coupe de France qui se qualifie pour la "petite coupe d'Europe", mais à l'issue d'une année 2020 mouvementée à cause de la crise sanitaire, la compétition avait été définitivement interrompue en 16ème de finale.



La fédération devait alors choisir entre le second de la saison régulière du championnat (Synerglace Ligue Magnus), c'est-à-dire Angers, et le dernier vainqueur en date de la Coupe de France, Amiens.

"L’usage, depuis la création de la CC, est d’attribuer la place qualificative pour cette Coupe Européenne au vainqueur de la Coupe de France. La Fédération est très attachée à cet usage, qui concourt au prestige de la Coupe de France et, par voie de conséquence, de tous les clubs qui y participent, en maintenant un lien entre ceux-ci et la compétition continentale. Dans cette optique, et sans rien enlever aux résultats remarquables obtenus cette saison par l’équipe d’Angers en SLM, la place en CC sera attribuée au club d’Amiens, en sa qualité de dernier vainqueur de la Coupe de France, saison 2019-2020", a expliqué la fédération dans un communiqué.

La compétition annulée en 2020

Les Gothiques d'Amiens joueront donc la Continental Cup pour la seconde fois après leur première participation en 2019-2020. Cette saison-là, les rouges et noirs avaient échoué à la troisième place de leur groupe, lors du troisième tour de la compétition qui se déroulait au Danemark.



Qualifiés pour la compétition européenne l'an passé, avant d'être annulée en raison de la crise sanitaire, les Gothiques devaient accueillir le deuxième tour en novembre 2020. "On a refait la demande pour accueillir un tour en novembre. On espère que l'on pourra faire une grande fête au Coliseum, on a besoin de toutes ces choses-là pour repartir après cette année compliquée", confie le président du club.



L'attribution des tours sera annoncée par la fédération internationale de hockey sur glace mi-juin.