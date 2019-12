Hockey : victoire au forceps des Gothiques face à Gap en quart de finale de la Coupe de France

Chassé croisé

Un final haletant

Une victoire poussive

Les Gothiques ont eu chaud ! Dans un Coliseum clairsemé, les hockeyeurs amiénois se sont imposés après prolongation en quart de finale de Coupe de France face aux Rapaces de Gap (5-4). Une victoire qui les propulse en demi-finale ! Vainqueurs de cette compétition la saison dernière, pour la première fois de leur histoire, les Gothiques espèrent cette année pouvoir défendre leur titre en finale à l'AccorHotel Arena de Paris Bercy, le 15 février.La rencontre démarre de la meilleure des manières pour les rouges avec une supériorité numérique glanée dès la 2e minute de jeu. Les Gothiques en profitent pour inscrire leur premier but de la rencontre, par l'intermédiaire de Halley (3'30, 1-0). Amiens remporte le premier tiers-temps, sur la plus petite des marques, sans parvenir à creuser le score.C'est plus compliqué sur le deuxième tiers-temps. Une période prolifique avec cinq buts inscrits par les deux équipes. Deux pour les Gothiques, trois pour les Rapaces qui parviennent à revenir au score (3-3). Sur le dernier tiers-temps, les deux équipes se neutralisent (1-1), portant le tableau d'affichage à un score nul (4-4).Les deux équipes doivent se départager dans une prolongation fermée, marquée par deux superbes arrêts des gardiens. Alors qu'on se dirigeait tout droit vers une séance de tirs au buts, l'amiénois Belisle vient marquer le point précieux de la victoire... à 10 secondes de la fin ! Le Coliseum pousse un ouf de soulagement et voit son équipe s'envoler vers les demi-finales de Coupe de France.« Disons que ce soir on a joué comme des cons. Je pense que Gap méritait plus que nous de gagner le match, estime l'entraineur Mario Richer. Aujourd’hui on l’emporte et on continue en Coupe de France »Jémérime Romand préfère saluer l'état d'esprit de son équipe : « Ce soir on n’a pas bien joué, mais on a été capable de faire les petits efforts au bon moment et profiter du peu de chance que Gap nous a donné. Sur l’ensemble du match on a eu de la chance parce qu’on s’est vraiment fait dominer. » Il reconnait tout de même que les Gothiques ont joué à se faire peur : « Ça n’a pas été un match facile. Je pense que si on regarde l’ensemble de la saison c’est certainement le moins abouti dans le système, dans l’énergie. »Il ne reste plus que des pensionnaires de Ligue Magnus dans cette compétition : Rouen, Nice et Mulhouse qu'Amiens sera susceptible d'affronter en demi-finale... voire on l'espère en finale.