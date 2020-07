Homme poignardé à Amiens : l'auteur présumé du coup de couteau mortel s'est rendu à la police

Un homme, âgé de 45 ans, a été poignardé vers 5h30 dimanche 5 juillet au matin, à son domicile rue Guidé, dans le quartier du jardin des plantes, à Amiens.Recherché depuis, l'auteur présumé des faits, un homme de 24 ans, s'est rendu à la police mardi 7 juillet en fin d'après-midi.

L’autopsie, réalisée lundi 6 juillet, révèle que l’unique coup de couteau a touché l’artère carotide. L’homme est décédé peu après l’intervention des secours.

Une affaire de stupéfiants

Assassinat et extorsion avec violence

D’après l’enquête de police, deux hommes se sont introduits quelques minutes plus tôt dans l’immeuble pour commettre un vol avec violences chez un locataire. Il se sont rendus ensuite dans le domicile de la victime, munis d’un couteau, pour exiger la remise d’une somme d’argent. D’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agit de dettes liées à l’achat de stupéfiants.L’auteur des faits et l’homme qui l’accompagnait ont pris la fuite avant l’arrivée de la police. Ils ont été identifiés par plusieurs témoins. Le deuxième individu, âgé de 29 ans, a été interpellé à 17h le jour des faits. Il reconnait sa présence sur les lieux mais conteste toute participation aux faits.Déjà condamné à plusieurs reprises, il a été déféré mardi matin devant le parquet d’Amiens aux chefs d’assassinat et complicité d’assassinat, extorsion avec violences et vol en réunion. Il a été requis sa mise en examen et son placement en détention provisoire.Agé de 24 ans, l’homme soupçonné d’être l’auteur du coup mortel, est en garde à vue. Il est actuellement entendu par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête pour assassinat et extorsion.