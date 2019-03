L'hôpital Pinel d'Amiens placé sous administration provisoire

C'est une procédure exceptionnelle. Le centre hospitalier psychiatrique Philippe Pinel à Amiens est placésouspar l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France. Et cela à partir duprochain.Dans un communiqué, l'ARS motive sa décision par "un déficit cumulé de près de 13 millions d’euros et l’absence de perspectives d’amélioration de la situation financière."C'est Agnès Buzyn, la ministre des solidarités et de la santé, qui nommera les membres de cette direction provisoire dans les prochains jours. L'un des administrateurs provisoirement nommé prendra également la tête du centre hospitalier de Montdidier-Roye dans la Somme avec lequel une direction commune est mise en place depuis 2013.L'objectif de cette nouvelle équipe sera de "définir un projet stratégique et fédérer et mobiliser la communauté hospitalière autour de ce projet".Pendant 7 mois, le centre psychiatrique Philippe Pinel avait connu une grève difficile des personnels soignants. Ils avaient campé devant l'établissement pendant plusieurs mois pour réclamer des moyens humains et financiers supplémentaires.Leurs conditions de travail, qu'ils jugeaient indignes, leur donnaient le sentiment de maltraiter les patients dont ils ont la charge.Elio Melis, désormais ancien directeur du centre psychiatrique, a été placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.