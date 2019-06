Dans les hortillonnages d'Amiens, art et paysage ne font qu'un

Les Hortillonnages d'Amiens, le poumon vert d'une ville

Avec le printemps, les Hortillonnages amiénois se parents d'oeuvres d'art qui se découvrent à pied, à vélo ou en barque.Le festival Art, villes et paysage est devenu le Festival International de Jardins : Hortillonnages Amiens 2019 . Pour sa 10e édition, il est organisé par le label de création art & jardins | Hauts-de-France Ce festival unique en France propose aux visiteurs de découvrir l'art d'une façon bucolique.Au sein même des hortillonnages, ils peuvent découvrir une cinquantaine d'oeuvres et d'installations imaginés par de jeunes paysagistes, architectes et plasticiens, attachés à la protection et à la valorisation des milieux naturels, disséminés sur l'Ile aux Fagots, l'Ile Robinson, le Chemin du Malaquis et autour de l'Etang de Clermont.Parmi ces artistes-écolos, Pierre et Pierre-Paul. Ces deux garçons paysagistes qui font partie du collectif ATER , entreprise picarde qui travaille dans le domaine de l'aménagement du territoire et des énergies renouvelables, ont construit avec des matériaux de récupération, une pépinière, un mur pour capter et diffuser la chaleur et un réservoir d'eau. Une façon de valoriser nos déchets quotidiens.Sur la parcelle voisine, Marion et Charline font le ménage. Les deux jeunes femmes qui se qualifient de "supers rangeurs" se sont donnés pour mission de ranger la planète. Elles ont aménagé il y a deux ans un bout de terain avec ce qu'elles ont trouvé sur place : brindilles, écorces, bouts de bois, cailloux ...Leur objectif est de faire ce qu'on trouve sur place en respectant l'intégrité du lieu.Depuis plus de deux millénaires, les Hortillonnages d'Amiens regroupent un ensemble de jardins flottants répartis sur 65 km de canaux. Ce site résulte de l'aménagement par l'homme du milieu naturel marécageux probablement au moyen âge. Il est alimenté par les eaux de la Somme et de son affluent l'Avre.Les hortillonnages s'étendent sur cinq communes : Amiens, Camon, Lamotte-Brebière, Longueau et Rivery.Ce site exceptionnel est inscrit à l'Inventaire National des Sites et l'UNESCO. Il se transforme depuis dix ans en musée à ciel ouvert.