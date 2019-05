L'Hôtel Bouctot-Vagniez, un château art-déco méconnu à Amiens

La Cathédrale Notre-Dame d'Amiens, la Maison Jules Verne, les Hortillonnages... Ces lieux on les connaît par cœur. Alors on a eu envie de découvrir quels autres beaux monuments se cachent à Amiens. C'est au détour d'une balade que nous sommes allés explorer l'Hôtel Bouctot-Vagniez !

L'Hôtel Bouctot-Vagniez, c'est où déjà ?

Vous êtes sûrement déjà passés devant puisqu'il est en plein centre-ville d'Amiens. Entre la Cathédrale Notre-Dame et la Maison Jules Verne.

Par amour...

La chambre maritale. Chacun son lit mais dans la même chambre ! On peut même voir une partie du lit de Madame dans les combles. / © Alice Donckele / FTV

Carte blanche !

La cheminée de la salle à manger. On peut imaginer que les aigles enlacés font allusion au couple. / © Alice Donckele / FTV

L'une des salles de bain à l'étage / © Alice Donckele / FTV

De l'art, j'adore !

L'extérieur de l'Hôtel Bouctot-Vagniez. La façade ouest avec les pierres de taille et les briques jaunes. / © Alice Donckele / FTV

La façade sur rue à l'est avec les belles courbes dessinées par les pierres. / © Alice Donckele / FTV

Art nouveau du 19ème

Le Grand salon. Chaque pièce a un thème floral bien défini. Ici, hortensia, lierre, rose et œillet. / © Alice Donckele / FTV

Le vestibule d'honneur / © Alice Donckele / FTV

Une histoire de film...?

Dans le bureau de Maire-Louise Vagniez, on découvre un oratoire. On peut imaginer qu’elle venait se recueillir et prier dans l’espoir d'avoir un jour un enfant. / © Alice Donckele / FTV

L'Hôtel Boucot-Vagniez et après

Vue depuis l'étage du jardin arboré agrémenté de points d'eau. / © Alice Donckele / FTV

La Maison des Frères Duthoit . Aimé et Louis Duthoit ont restauré une partie de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens.

. Aimé et Louis Duthoit ont restauré une partie de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Rue Ernest Cauvin . Une rue de style art-déco avec la façade de l'ancien cinéma le Picardy.

. Une rue de style art-déco avec la façade de l'ancien cinéma le Picardy. Square Saint-Denis . Un ancien cimetière. Avec la statue du Général Leclerc de plus de 100 tonnes.

. Un ancien cimetière. Avec la statue du Général Leclerc de plus de 100 tonnes. Cimetière de la Madeleine . Avec entre autres la tombe de Jules Verne.

. Avec entre autres la tombe de Jules Verne. Façade de la Manufacture Cosserat. Emplacement de l'ancienne manufacture de velours Cosserat.

L'hôtel est avant tout le fruit d'une histoire d'amour., héritière de l'entreprise fabricante de tissu Vagniez et, rentier, homme de finances, se marièrent en 1906 à Amiens. En guise de cadeau de mariage, André Bouctot offre à son épouse une riche demeure.C'estjeune architecte amiénois qui est en charge du projet de construction. André Bouctot, alors trop occupé par ses affaires, laisse son épouse agir à sa guise. Le style et la décoration, seront donc pensés conjointement par Marie-Louise et l'architecte Duthoit.Il existe plusieurs salles de bain dans la demeure. Toutes sont agrémentées d'un carrelage décoré de carpes, vagues, lotus, nénuphars... Ça nous fait penser à "La Grande Vague Kanagawa" d'Hokusai . Est-ce une référence artistique de Louis Duthoit ou une inspiration venue des voyages de Marie-Louise Vagniez ?Pierre de taille, briques jaunes, toits d'ardoise, marbre blanc... L'architecte a joué avec les matières. On peut admirer à l'oeil nu tous les détails de l'extérieur du bâtiment.Sur chacune des façades du bâtiment on peut voir tout. Cigogne, écureuils, roses, tournesols...Et voici un hôtel richement meublé ! On déambule d'une pièce à l'autre en se laissant surprendre par la décoration atypique de chaque partie de la demeure.Un mélange de couleurs et de matières : beaucoup de bois avec notamment le parquet qui s'oppose aux branches de pin présentes au mur. Des vitraux colorés en harmonie avec les murs tapissés.La vie d'André et Marie-Louise aurait pu faire l'objet d'un film. Ils étaient riches, ils avaient une belle vie... Mais malheureusement ils n'ont jamais pu avoir d'enfants. Si le proverbe "ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants" ne les définit pas, "la richesse ne fait pas le bonheur" à contrario est malheuresuement tout à fait approprié.Il y a plus d'un an, l'Hôtel Bouctot-Vagniez a été racheté par la Compagnie de Phalsbourg . Les travaux de rénovation débuteront en novembre 2019. L'objectif de la compagnie est de faire de ce monument historique un hôtel de luxe 4 ou 5 étoiles avec. Ouverture des portes prévue en 2021.Il vous reste 5 mois pour aller visiter ce lieu unique, courez-y, vous ne serez pas déçus !L'Hôtel Bouctot-Vagniez a tout pour séduire. En évoquant, un brin de nostalgie s'en dégage. Il saura vous étonner par l'originalité de son architecture et le luxe de sa décoration. Une très belle découverte qui est loin d'être unique à Amiens. Voici une sélection de lieux insolites que l'on vous laisse parcourir :