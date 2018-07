Hubert de Jenlis rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron La République en Marche

En 5 ans, le Président de la République doit rattraper 30 ans de blocages, d’inactions et de dérives. Il a un mandat pour réformer le pays et tous ceux qui se reconnaissent dans son action doivent le soutenir, loin des logiques d’appareil et des calculs partisans.



Ma décision n’est pas un choix d’opportunité (il n’y a pas d’élection en 2018) mais le fruit d’un cheminement personnel, un choix de conviction et de cohérence. Il s’agit, comme je l’ai toujours fait, de mettre en conformité mes valeurs avec mon engagement politique.