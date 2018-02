L'humain au coeur du service oncopédiatrique du CHU d'Amiens

Hypnose, jeux et rires

L'humain au centre du service oncopédiatrique du CHU d'Amiens

Le cancer de l'enfant est un fléau encore méconnu. Pourtant,chaque année en France. La moitié d'entre eux sont des. Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez l'enfant et chez l'adolescent. Le 15 février de chaque année depuis 2002, une Journée internationale lui est dédiée.Au service oncopédiatrique du CHU d'Amiens,. Piqûres, pansements, ponctions lombaires, miélogramme... Des passages obligés pour les enfants qui souffrent du cancer. Pour ces, les petits patients sont accompagnés par leurs parents, le personnel soignant ainsi que des intervenants extérieurs.Jules, 5 ans, doit subir une ponction lombaire. Pas question de lui mentir : le petit garçon sait ce que ça implique. Mais grâce à, une technique inspirée de l'hypnose, il peut s'évader pendant le prélèvement... Cette pratiquevise à améliorer le confort du patient.Florine a tout juste 6 ans. Elle vient dans ce service de cancérologie pour enfant depuis le mois d'octobre une semaine sur deux. Une semaine durant laquelle la petite fille est branchée à un appareil. Un moment difficile qu'elle surmonte avec sa maman…



Depuis plusieurs années, Dr Micky intervient également auprès de Florine et des autres enfants. Sa mission, égayer le quotidien difficile des enfants hospitalisés dans 10 unités du CHU. Des enfants atteints de toutes pathologies plus ou moins graves. Dr Micky est accompagné par son complice Pipo, joueur de flûte traversière afin d'ajouter de l'émotion aux interventions clownesques. Leurs interventions servent également à venir en aide aux soins prodigués aux enfants plus récalcitrants.