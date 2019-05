Il rallie Paris à Amiens à pied et en solitaire pour les enfants hospitalisés du CHU

Douze heures de sourires

Il rallie Paris à Amiens à pied pour les enfants hospitalisés du CHU d'Amiens

Intervenant : Antoine Acin, fondateur de l'association Adventurer of my life. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : France 3. Montage : Mathieu Krim.

Résidant à Villers-Bretonneux (Somme), Antoine Acin s'est lancé depuis un an dans un défi de taille :, en solitaire, sur chemins de randonnées et sans assistance. Il s'est élancé de l'hôtel de ville de Paris lundi 6 mai et devrait arriver place Gambetta à Amiens cinq jours plus tard. À son arrivée le 11 mai vers 15h30, le Picard sera accueilli en grandes pompes par la troupe de l'école amiénoise Cirqu'Onflex À la tête de cette école, on trouve Michaël Guérin, artiste connu pour faire rire les enfants du CHU d'Amiens sous l'identité de Dr. Micky . Son action auprès des jeunes patients de l'hôpital a séduit Antoine Acin, qui a organisé, à l'occasion de sa marche, une collecte au profit de l'association du clown.La blouse blanche de Dr. Micky sur les épaules, Michaël Guérin fait rire les enfants hospitalisés à Amiens depuis 2007. Il n'est pas médecin mais peut compter sur son accolyte Pippo (le flûtiste Benoît Leleu) et sa longue expérience dans le milieu du cirque pour soulager les plus jeunes les patients du CHU pendant 6 heures chaque semaine. Le Picard, actuellement directeur de l'école Cirqu'Onflexe , a fait ses armes au Centre social et culturel du quartier d'Étouvie avant de faire de l'acrobatie son métier et prendre part à de nombreux spectacles à travers la France.L'initiative caritative d'Antoine AcinPour boucler son parcours à temps, le trekkeur devra marcher seul 30 à 40 kilomètres par jour, dormir en tente et cuisiner au réchaud. Il se prépare à son périple depuis un an. "On peut sortir de son train-train quotidien et faire des choses qui sortent de l'ordinaire pour oeuvrer auprès d'associations qui font partager de bonnes valeurs," conseille-t-il.