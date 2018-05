Il y a un an, l'Amiens SC validait son billet pour la Ligue 1

Il y a un an, jour pour jour, l’Amiens SC validait son billet pour la Ligue 1, pour la première fois de son histoire grâce à un but de Bourgaud à la 96ème minute. #BourgaudDay pic.twitter.com/yJQMcezLei — Amiens SC (@AmiensSC) 19 mai 2018



A jamais dans nos mémoires, un scénario incroyable, des émotions de fou, a vie des frissons, merci encore !

Reconnaissance éternelle aux héros de 2016/2017 qui nous permette de vivre notre rêve a tous. — Tchiot Jules AMIENS SC (@TchiotJules) 19 mai 2018

Je l'ai vécu à Reims dans une joie indescriptible et ensuite, ce but, je l'ai revu au moins 300 fois, toujours avec la même émotion! Fiers d'être Amiénois! — PipaMina80 (@PipaMina80) 19 mai 2018

Mon plus grand souvenir à la radio. J'étais sur une plage, il était 16h, j'ai couru sur toute sa longueur (300m) en criant "on est en ligue 1", avec un lensois (en larmes) et un lillois pas loin.

Merci à l'@AmiensSC et à Mathieu Dubrulle pour ses commentaires. — JL (@AmiensEnL1) 19 mai 2018

Un jour historique que je n'oublierai jamais — Delaboye (@jeancharles8067) 19 mai 2018



Troisième meilleure défense

Pour les fans de l'Amiens SC, ce samedi 19 mai est un peu particulier. Pas seulement parce que les Amiénois jouent ce soir leur dernier match de la saison, face à Marseille au stade Vélodrome. Mais aussi parce qu'il y a un an jour pour jour, l'ASC montait en Ligue 1.C'était face à Reims : les Picards avaient inscrit le premier but de la rencontre dès la 13ème minute, mais Reims était parvenu à égaliser. Finalement, c'est à la 96ème minute, à la toute fin d'un match au suspens haletant, qu'Emmanuel Bourgaud marque et délivre joueurs et supporters.Un an après, c'est toujours avec émotion que les supporters y repensent. Une émotion que certains ont choisi d'exprimer sur Twitter :Jamais Amiens n'avait été en Ligue 1. Et clairement, les Picards n'ont pas à rougir de leur première saison parmi les meilleurs. Avant son match face à l'OM, Amiens est 12e, avec un total de 45 points, et la troisième meilleure défense : sur les neuf derniers matches, les promus n'ont essuyé qu'une seule défaite !Pour fêter cet anniversaire de leur montée, parviendront-ils à gagner chez les Marseillais ?