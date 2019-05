Ils font voyager vos papilles : portraits de quatre chefs cuisiniers en Picardie

Jean-Michel Descloux, chef de l'Atelier des Saveurs

Portrait de chef : Jean-Michel Descloux



Claire Chaumeil, chef du Robin Room

Portrait de chef : Claire Chaumeil



Ludovic Dupont, chef de La Nature a du Goût

Portrait de chef : Ludovic Dupont



Dany Lévêque, chef du Graal de Cappy

Portrait de chef : Dany Lévêque

Passioné de cuisine et formé en école hôtelière dès 14 ans, Jean-Michel Descloux a tourné dans toute la France et travaillé à Paris auprès de grands chefs. Après avoir pris la tête d'un grand restaurant amiénois, il a ouvert l'Atelier des Saveurs à Longueau il y a deux ans.Initiée à la gastronomie en Angleterre, Claire Chaumeil, alors détentrice d'une licence en management de entreprises culturelles, décide de passer un bac professionnel en hôtellerie à son retour en France.Elle est aujourd'hui à la tête du restaurant le Robin Room à Amiens, un établissement qui a su plaire à une clientèle désireuse de découvertes culinaires ou de plats végétariens...Réputé pour sa cuisine aux plantes et aux fleurs, Ludovic Dupont sillonne la Picardie à bord de ses deux food-trucks. Cuisinier depuis 30 ans, c'est en Guadeloupe et en Martinique qu'il commence à utiliser les fleurs dans ses préparations. Il a été formé par l'ethnobotaniste François Couplan et est désormais capable de travailler 90 plantes.À Cappy, commune de 600 âmes dans la Somme, Dany Lévêque tient un restaurant atypique. Il sert de cantine aux enfants de l'école pour un prix équivalent à une cantine classique. La cuisine de Dany est à son image : simple, généreuse et familiale.Une série de reportages de Yolande Malgras, Jérôme Arrignon, Olivier Denesle et Nicolas Duchet.