Impasse de trésorerie pour la société WN qui a repris une partie des salariés de Whirlpool Amiens

Les projets industriels innovants et les débouchés commerciaux ne sont pas au rendez-vous

Selon les conclusions d'un audit commandé par le préfet de la Somme concernant l'entreprise WN lancée sur le site de l'ancienne usine Whirlpool d'Amiens par Nicolas Decayeux, l'activité ne décolle pas. Aujourd'hui, les salariés sont à nouveau dans une impasse comme la trésorerie de WN. Une situation qui amène le préfet de la Somme à "les placer sous la protection du Tribunal de Commerce d'Amiens pour assurer leur prise en charge".Whirlpool Amiens a fermé ses portes le 31 mai 2018. Le site a accueilli la société WN, de l'entrepreneur Nicolas Decayeux, qui devait produire des boîtes réfrigérées, des cages d'ascenseurs, et des voitures électriques. L'entrepreneur picard, a également repris 186 des anciens Whirlpool.Selon le communiqué de presse de la préfecture, les difficultés importantes de trésorerie de WN, s'explique par "les difficultés de la société à concrétiser ses projets industriels innovants en débouchés commerciaux concrets à court ou moyen terme". Son chiffre d'affaires actuel ne permet pas de tenir son activité. L'Etat a financé WN à hauteur de 2,5M€ et l'entreprise Whirlpool a apporté une aide de 7,4M€.Suite à cette annonce de la préfecture de la Somme, Nicolas Decayeux a informé les salariés de WN de la situation. Dans un communiqué, il déclare "mettre tout en oeuvre pour débloquer la situation. Il annonce également que la société est actuellement en négociation avec plusieurs partenaires pour le développement de son activité proncipale de Shopping Box."Le projet WN est à la fois un projet de réindustrialisation importante et de cluster industriel 100% français qui demande beaucoup d’efforts de la part de tous. Les collaborateurs WN nous suivent depuis le début dans cette aventure qui demande du temps et de l’investissement personnel. Nous ne baissons pas les bras et nous continuons à croire à la réussite de notre projet novateur.’’ déclare l'industriel picard Nicolas Decayeux.Selon le communiqué de WN, "un travail de fond avec les institutions locales est en cours pour repositionner la stratégie de la société WN d’ici l’été".