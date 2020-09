Incendie dans un centre de recyclage à Amiens : 500 mètres cubes de ferrailles ont brûlé

Les sapeurs-pompiers de la Somme sont intervenus ce mardi 15 septembre aux alentours de 15h pour un incendie dans un centre de recyclage, plus particulièrement une entreprise qui récupère des métaux située sur la ZAC de Montières à Amiens.Au total, 500 mètres cubes de métaux ferreux, non dangereux, ont brûlé sur le site reconnu comme installation classée pour la protection de l'environnement. Le feu étendu sur 100 m² et 5 mètres de hauteur a été maîtrisé aux alentours de 16h30.28 pompiers et 13 engins des casernes d'Amiens, Moreuil et Ailly-sur-Noye ont été mobilisés.Aucun blessé n'est à déplorer. Une personne qui habite à proximité a été évacuée par précaution le temps de l'intervention.