Incendie mortel à Amiens : trois personnes placées en garde à vue, la piste criminelle privilégiée

Il est 2h30 du matin ce samedi 13 avril lorsque les pompiers d’Amiens reçoivent un appel d’urgence provenant du 52, rue de la Demi-Lune. Pour une raison encore inconnue, un incendie s’est déclaré dans une maison amiénoise du quartier Saint-Roch. A l’arrivée des pompiers, le premier étage est déjà embrasé et un homme de 70 ans est retrouvé mort au pied du bâtiment. Selon les premières constatations, il se serait défenestré pour échapper aux flammes.



Mais au fil de l’investigation, les enquêteurs écartent peu à peu la piste accidentelle. Selon le Parquet d’Amiens, le septuagénaire portait des traces de coups de couteau et ne se serait pas défenestré. Les enquêteurs privilégient donc la piste criminelle. Le corps aurait même pu être déplacé et l’incendie provoqué de manière volontaire pour effacer les traces.



Le Parquet indique également que trois personnes, des proches de la victime, ont été interpellées et placées en garde à vue. L’enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances du drame.