Incendie de Notre-Dame de Paris : un tweet polémique provoque des remous à l'Unef Amiens Picardie

Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'Histoire de France

Les gens ils vont pleurer pour des bouts de bois, wallah vous aimez trop l'identité française alors qu'on s'en balek objectivement c'est votre délire de petits blancs

Hafsa Askar, l'étudiante de l'@UNEF dont vous me parlez tous en DM vient de supprimer son compte @arzengels / id 293520238#NotreDame #notredamedeparis #incendie pic.twitter.com/WKz9e2sB1R — Fallait Pas Supprimer 📸 (@FallaitPasSuppr) 15 avril 2019

Notre-Dame fait partie de notre Histoire et de notre destin commun. C’est un élément du patrimoine de TOUS les Français. C’est ENSEMBLE que nous la reconstruirons. Plus que jamais, respect et tolérance doivent l’emporter face aux polémiques vaines et aux propos outranciers. pic.twitter.com/zazMGDG6af — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) 16 avril 2019

Entre propos indignes à vomir et indigence intellectuelle/orthographique, la pitoyable et désolante descente aux enfers de la nullité de #UNEF ! @luce_melanie @arzengels #Hafsa pic.twitter.com/P8EcFgsVCz — Isabelle Balkany ♦️ (@ibalkany) 16 avril 2019

« L’identité française on s’en balek objectivement c’est votre délire de petits blancs. »



Honteuse déclaration de @arzengels, membre du Bureau National de l’UNEF.



Face à la tragédie, l’UNEF joue la provocation et racialise une nouvelle fois le débat.



Dégoût. #NotreDame pic.twitter.com/bpaTJ14QLG — Jens Villumsen (@J_Villumsen) 15 avril 2019

L’@UNEF ne s’associe en aucun cas aux propos remettant en cause le drame d’hier. Voir des centaines d’années de patrimoine culturelle partir en flamme est un drame qui n’a pas de nom. Une pensée aux individus qui se battent pour faire survivre et reconstruire #Notre_dame_de_Paris — UNEF (@UNEF) 16 avril 2019

Néanmoins, rien ne justifie d’insulter, d’harceler, de menacer de viol & de bien d’autres choses les personnes qui ne sont ps d’accord. Pr rappel le viol est 1 crime qui touche 16% des femmes & détruits des vies, ps 1 étendard à brandir contre qqn avec qui on est en désaccord 2/2 — Mélanie Luce (@luce_melanie) 15 avril 2019

"Nous aussi nous sommes harcelés depuis hier", réagit Chloé Hernandez. La Présidente de l'Union nationale des étudiants de France (Unef) Amiens Picardie garde son calme, voire le sourire, au bout du fil. Pourtant, en plus de la tristesse ressentie en voyant les images de Notre-Dame de Paris en proie aux flammes, l'étudiante en art a reçu. Exemple ? "« Vous êtes des connards de racistes à l'Unef »", lâche la jeune femme excédée qui répond depuis aux interpellations.A l'origine de ce déferlement de haine, les propos tenus par l'une de ses membres sur les réseaux sociaux.Des messages supprimés depuis, tout comme le compte de la jeune femme. Un autre internaute, connu pour publier à nouveau les contenus effacés du réseau social, les a aussitôt remis en ligne.Les propos, jugés insultants envers le monument parisien, n'ont pas manqué de faire réagir. Jusqu'à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal.Autre relayeur : les adversaires de l'Unef, dont une partie de l'extrême-droite. L'histoire prend alors, très vite, une ampleur nationale.L'affaire se révèle être une bien mauvaise publicité pour l'Unef :(information confirmée par sa présidente) et affiche son appartenance à la branche amiénoise du syndicat. Une présence locale réfutée par la référente amiénoise. "Elle n'a pas de famille à Amiens, pas d'amis, ni de cours, je l'ai vu deux fois en deux ans ici (...) je vais lui demander de ne plus revenir.""L'UNEF fonctionne en tendances. Il y a la Tendance unité action syndicale (TUAS) et la Tendance action syndicat (TAS), explique Chloé Hernandez qui appartient à la deuxième. Tous les deux ans, au congrès d'Amiens, nous désignons la tendance principale." En ce moment, c'est donc la TAS qui contrôle le syndicat ici, jusqu'au prochain congrès. Et ce dernier approche. En novembre, les membres voteront, et la tendance pourrait s'inverser au profit de la TUAS. "Depuis le 27 février, un petit groupe essaye de se recréer autour du TUAS." Parmi les candidats à la reconquête... l'auteure du tweet, au coeur du scandale. Ainsi, d'après l'équipe dirigeante actuelle, Hafsa Askar n'appartiendrait pas à l'Unef Amiens Picardie, n'étudierait pas ici non plus, mais profite d'une élection pour se faire une place. "Ils utilisent des oppressions systémiques dans des buts politiques. Nous, nous sommes dans le projet initial, la solidarité étudiante." Impossible de faire répondre l'intéressée, aux abonnés absents depuis hier.Reste que cette dernière est membre du bureau national, et serait coutumière de ce genre de sorties sur les réseaux sociaux., déclare Chloé Hernandez "peu étonnée" d'un "racisme anti-blanc" de l'étudiante. En 2017 déjà, Hafsa Askar avait été la cible des sites d'extrême-droite pour ses publications. La présidente de l'Unef Amiens Picardie s'est entretenue avec le bureau national pour que sanction soit prononcée. "Certains d'entre nous demandent l'exclusion. Ce n'est pas à moi de décider mais ça serait une bonne chose." A Paris, l'option semble écartée sans que disposition n'ait été prise pour le moment. La réaction du syndicat ne s'est toutefois pas fait attendre, sous forme d'un tweet élogieux envers Notre-Dame de Paris, sorte de repetance immédiate.Mélanie Luce, présidente nationale, s'est également manifestée... pour dénoncer les attaques dont est victime Hafsa Askar. "Rien ne justifie d’insulter, d’harceler, de menacer de viol et de bien d’autres choses les personnes qui ne sont pas d’accord", écrit-elle sur sa page Twitter. "On ne cautionne pas les tweets, mais on ne cautionne pas non plus le harcèlement !", abonde la présidente amiénoise. Le syndicat publiera un communiqué commun dans la soirée."Ce drame me touche, j'ai étudié cette cathédrale, ses oeuvres, ses vitraux. Ca me fait beaucoup de peine, je ne comprends pas ces réactions", conclue l'étudiante amiénoise.