Un incendie se déclare à Amiens rue Gaulthier de Rumilly

Une personne prise en charge à l'hôpital

L'incendie s'est déclaré dans trois appartements rue Gaulthier de Rumilly à Amiens • © Jean-Louis Croci / FTV

Les habitants du quartier Henriville à Amiens ont été réveillés ce mardi matin par des odeurs de fumées et les sirènes des pompiers. À 7 heures, une trentaine de soldtas du feu sont intervenus sur l'incendie d'une maison amiénoise située rue Gaulthier de Rumilly.À l'arrivée des secours, la maison était entièrement embrasée. Selon le SDIS, le feu très virulent s'est propagé rapidement dans les trois appartements et a été maîtrisé au moyen de trois lances à incendie.Trois familles vivaient ici : une femme avec un enfant, un frère et une sœur, tous deux adultes ainsi qu'un couple. Ce dernier, habitant dans les combles, a réussi à s'échapper par le toit. Aucune victime n'est à déplorer. À l'arrivée des pompiers, tous les occupants étaient parvenus à sortir de la maison. Une personne a tout de même été prise en charge à l'hôpital, incommodée par les fumées.Au total, huit personnes doivent être relogées. Les habitants de l'amiénoise incendiée et un couple dont l'appartement se situe dans une maison contigüe.La police est sur place afin de déterminer l'origine de l'incendie.Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Les rues aux alentours, notamment la rue Laurendeau, sont bloquées.