Peche aimant

Caddie, barrières municipales, machines à laver...! Malheureusement, ils ont souvent aucune valeur et polluent les canaux. Pour faire le ménage, un lance régulièrement des actions de pêche à l'aimant. Saint-Leu, la Hotoie... Ils agissent dans tout Amiens, souvent sous les regards amusés ou intrigués.Leurs actions sont soutenues par les habitants et la mairie, qui récupère les objets encombrants lorsqu'ils sont sortis de l'eau grâce à des grappins.