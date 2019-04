INTERVIEW. Chantal Goya de passage à Amiens, avant le Zénith du 27 avril

Un soulier vieux de 40 ans

Moi je partirai à 115 ans, ou 105, on va dire 105 ans.

Ce spectacle, elle l'a joué un nombre incalculable de fois., annonce tout de suite Chantal Goya, de passage à Amiens pour la promotion de sa nouvelle tournée. À l'affiche, "le Soulier qui vole". Après un arrêt en Picardie et une série d'interviews, la chanteuse ne traîne pas : elle est attendue dans le sud, où là aussi, quelques dates sont programmées pour les mois prochains. Inarrêtable ? À 76 ans, l'interprète de Becassine , de Un lapin , ou encore de Pandi Panda , continue de courir, en conservant ses vieilles recettes...Car "", écrit par Jean-Jacques Debout, commence à avoir de l'âge. Voilà près dequ'il est né. Et s'il y en a encore pour qui cette comédie musicale reste inconnue, Chantal Goya se fait un plaisir de la résumer : "c'est l'histoire d'un très joli petit village d'Alsace, l'hiver. Des élèves disent au revoir à leur professeur de musique. Et tout à coup apparaît dans le ciel une cigogne. Or, on sait très bien que les cigognes ne viennent jamais en hiver en Alsace. Derrière elle, il y a un gros soulier bleu, avec des yeux, un nez et une bouche, qui vole et qui m'emmène vers les enfants. Moi, j'ai promis à tous ces enfants de les emmener vers un pays imaginaire. C'est l'histoire qui commence." Non, vous ne connaîtrez pas la fin sans y aller."Pour mes quarante ans de scène, je voulais que ce spectacle soit offert à trois générations puisque, aujourd'hui, il y a les enfants, les parents qui sont les petits d'hier et leurs parents", justifie la chanteuse, jadis, préférée des enfants... Car, c'est vrai, Chantal Goya, c'est. Résultat : un public fidèle, et le record d'entrées pour un artiste au Palais des Congrès de Paris . La chanteuse a donc logiquement entamé sa dernière tounée, les 2 et 3 février, dans cette même salle, avant de continuer dès fin avril en province. Et cette fois-ci,Avec la Picardie, Chantal Goya n'a pas vraiment de lien, mais des souvenirs. "J'ai chanté beaucoup de fois à Amiens ! Tous ceux qui vont venir au spectacle vont m'apporter des photos d'eux petits quand ils étaient avec moi. Le plus beau souvenir, c'est ça", confie-t-elle.Et des souvenirs artistiques, la chanteuse en a. "Mon plus beau spectacle, c'est Jacques Brel sur scène, sa dernière", explique-t-elle, se rappelant aussi des concerts de "Johnny" [Hallyday], de "Sylvie" [Vartan]. Des années de carrière, de rencontres. Mais ne lui parlez pas trop de passé, ou d'une page à tourner, Chantal Goya est encore très tournée vers l'avenir : "j'aurai tout le temps de me reposer quand tout sera terminé... Moi, je partirai à 115 ans, ou 105, on va dire 105 ans."