Jade, Alice, Gabriel, Léo... découvrez les prénoms les plus donnés à Amiens en 2019

Plus de garçons que de filles

Bonheur-Declaude, Parfait... les prénoms les moins communs

En 2019, Amiens enregistre 4365 naissances. Un chiffre en baisse par rapport à 2018 (4504). Comme chaque année, Amiens Métropole publie le palmarès des prénoms les plus donnés l'année passée.Pour les filles, Jade est, comme en 2018 , le prénoms le plus donné. Elles sont 39 à être nées cette année. Suivent ensuite Ambre (30) et Alice (27).Du côté des garçons, Gabriel ( troisième prénom le plus donné en 2018 ) occupe la première place avec 49 naissances. Les prénoms Léo et Raphaël ont chacun été donnés à 44 petits garçons.En 2019, 2233 garçons sont nés à Amiens, soit 51% des naissances contre 2132 filles (49%).A noter également, les prénoms les moins communs de l'année. Bonheur-Declaude, Krystal, Cassiopée ou encore Parfait ont été donnés une fois chacun.