Jana et Praya, les deux éléphantes du zoo d'Amiens sont toujours en Belgique

Jana et Praya en Belgique

Il y a un an, le zoo d'Amiens a dû se séparer des deux éléphantes originaires d'Asie afin de réaliser des travaux d'extension. L'établissement avait lancé un appel via l’Association européenne des zoos et aquariums, et obtenu une réponse positive du parc Pairi Daiza près de Mons en Belgique. Elles avaient rejoint un groupe d'une quinzaine de pachydermes. Les deux Amiénoises se sont bien adaptées à leur nouvel environnement, elles se trouvent si bien dans le parc de Pairi Daiza qu'elles vont y rester.