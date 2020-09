Jean Castex, Olivier Véran, Barbara Pompili dans la Somme pour les journées d'été de LaRem

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre, députés et sénateurs de La République en Marche seront dans la Somme pour les journées de rentrée parlementaire du parti présidentiel. Au programme groupes de travail, conférences et discours de ministres et du Premier ministre.

Les deux journées de rentrée parlementaire de La République en Marche sont prévues jeudi 10 et vendredi 11 septembre dans la Somme. Elles débuteront au Petit château de Lamotte-Brebière, près d'Amiens.Des ateliers de travail sur le management et le fonctionnement du groupe parlementaire sont au programme. Jeudi 10 septembre, seuls les députés assisteront à cette première journée. "On a pour le moment 220 inscrits (sur 279 députés LaRem à l'Assemblée, ndlr), précise-t-on du côté du groupe parlementaire. Mais ça va varier un peu : il y en a toujours qui annulent au dernier moment et d'autres qui arrivent". Vers 19h, la totalité des sénateurs LaRem rejoindront le groupe.Vendredi 11 septembre, les députés européens se joindront aux participants. Tous seront accueillis par le/la nouveau/nouvelle président/e du groupe élu la veille. Première sortie dans la Somme donc pour le patron de la majorité présidentielle. Le remplaçant de Gilles Le Gendre, qui sera présent à Lamotte-Brebière, doit être élu lors d'un second tour jeudi 10 septembre, le premier tour ayant lieu la veille. Parmi les 5 candidats, l’ex-ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, Aurore Bergé, députée des Yvelines et l'ancien ministre de la Transition écologique, François de Rugy.Tout le monde gagnera Mégacité à Amiens, y compris la quasi totalité du gouvernement, où s'exprimera LaRem Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, sur les défis de son ministère. Olivier Véran, ministre de la Santé, évoquera "les nouvelles solidarités" tandis qu'Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques parlera de l'action publique.C'est Jean Castex, Premier ministre, qui clôturera ces deux journées de rentrée parlemenentaire vers 18h.