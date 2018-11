Jérémy Stravius décroche 2 médailles d'or aux championnats de France de natation à Montpellier

Nouveau titre pour @StraviusJs qui remporte le 200m 4 nages en 1:56.98 devant Théo Berry (1:57.92) et Clement Bidard (1:58.16) #Montpellier2018

Jérémy Stravius a été sacré champion de France du 50 mètres dos en petit bassin, dimanche à Montpellier. Le nageur Picard, licencié à l'Olympique Nice Natation, remporte sa finale en 23 secondes et 27 centièmes. Une performance assez rapide pour Jérémy Stravius puisqu’il est à 4 dixièmes de son record personnel. Il réalise également la 4meilleure performance mondiale de la saison !Jérémy Stravius survole aussi le 200 m nage libre libre des championnats de France en petit bassin, à Montpellier.. Il relégue son dauphin, Roman Fuchs, à plus d’une seconde.Le nageur a été champion olympique du relais 4 x 100 m aux JO de Londres de 2012, décrochant aussi une médaille d’argent sur celui du 4x200 m. Il avait complété sa collection avec l’argent du relais 4 x 100 m aux Jeux de Rio, 4 ans plus tard.Une performance saluée par de nombreux supporters :Le champion du monde 2011 du 100 métres dos, à rejoint cet été le club de l'Olympique Nice Natation.Jérémy Stravius s'entraîne maintenant aux côtés Charlotte Bonnet et Jordan Pothain, ses camarades en équipe de France.