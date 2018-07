Jeu de piste à Amiens avec Sophie la Girafe

Sophie la Girafe poursuit son tour de France.

En 2016 et 2017, elle a sillonné l'Est puis l'Ouest de la France, cette année, elle attaque la moitié nord de l'Hexagone.



Ce samedi, elle fait étape à Amiens. Une Sophie la Girafe de 3m50 de hauteur attend ses fans en centre-ville. Elle les invite à un jeu de piste en famille, "Où est Sophie", à travers le prisme des cinq sens. Ce jeu est gratuit et adapté aux familles avec poussettes et personnes à mobilité réduite.

Rendez-vous au pied de l'horloge Dewailly

Les enquêteurs en herbe vont partir à la recherche de cinq Sophie qui se promenaient à la découverte du centre-ville et qui se sont retrouvées séparées.

Rendez-vous au pied de l'horloge Dewailly, où des étudiants amiénois vont remettre aux fans différents indices qu'elles ont semés sur leur passage et d'un plan de la ville. A eux de les retrouver. A chaque lieu trouvé, une Sophie et un nouvel indice attendront les apprentis-enquêteurs qui devront prendre part à différentes animations autour des cinq sens.



Avec un peu de curiosité et plein d'astuces, les participants vont découvrir la ville et ses quartiers emblématiques, tout en exerçant ses sens comme le font naturellement les tout-petits avec leur Sophie.



Le jeu est ouvert de 10h30 à 17h30.

Qui est Sophie ?

Sophie la Girafe, jouet devenu incontournable, est née en Haute-Savoie le 25 mai 1961. Sa fabrication à base de caoutchouc 100% naturel, demande 14 opérations manuelles pour donner naissance au seul jouet pour bébé qui éveille ses 5 sens, dès le plus jeune âge.

Depuis sa création, 50 millions d'enfants dans le monde ont adopté Sophie la Girafe.

Elle est distribuée dans plus de 80 pays à travers la planète.