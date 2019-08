Jeune, talentueux et ambitieux, William Aubatin, la nouvelle étoile du saut en hauteur

Les JO 2024 dans le viseur

Être un champion, c'est d'abord dans la tête que ça se passe. Comme avant chaque compétition, William Aubatin a sa petite supersitution farfelue de sportif de haut niveau : le passage chez le coiffeur afin de se faire beau et se détendre. Les championnats d'Europe d'athlétisme par équipe n'ont pas échappé au rituel du sauteur en hauteur licéncié à l'Amiens UC."Cette saison, toutes les fois où je suis passé chez le coiffeur avec Giovani, ça a été mes meilleurs concours ! (rires) Donc, je ne peux pas lâcher, c'est mon petit porte-bonheur !", s'amuse à expliquer le jeune sportif de 24 ans, tout juste auréolé du titre de champion de France obtenu à Saint-Etienne, en juillet dernier.Mais pour être un champion, cela passe également par le terrain, là où tout se prouve. Dans le stade de son club, c'est un autre homme que l'on retrouve : William Aubatin a le visage concentré et l'esprit imperturbable. Il se prépare à briller pour sa deuxième sélection en équipe de France.Objectif de la séance du jour : franchir la barre des 2m20. Une hauteur qu'il n'a jamais encore réussi à passer. Même à l'entraînement... Son record personnel est actuellement de 2m17*.Mais l'athlète a les qualités pour atteindre le sommet selon son entraîneur Jean-Paul Bourdon. "William est patient, parce que la hauteur est une discipline qui demande énormément de patience. Pour gagner 2 centimètres de hauteur, on peut mettre un an, voire deux ans. C'est donc parfois extrêmement frustrant". "Il est également dur au boulot. Il peut venir à l'entraînement deux fois par jour sans rechigner et sans se plaindre", ajoute l'homme qui coache William Aubatin depuis son arrivée à l'Amiens UC il y a quatre ans.Complices et exigeants, c'est en binome que William Aubatin et Jean-Paul Bourdon ont construit la réussite du premier. "On avait prévu, enfin lui plus que moi, qu'on aille en compétition jusqu'en août. Je ne savais pas pourquoi il avait dit ça, je n'avais pas spécialement regardé le calendrier international... Et il a vu juste (rires). Du coup, c'est génial.", se rappelle le sportif avec ce sourire communicatif toujours accroché aux lèvres.Et le travail paye. En plus d'avoir été retenu au sein de la délégation tricolore pour participer aux championnats d'Europe par équipe, William Aubatin est devenu entre temps champion de France le 28 juillet dernier lors des championnats de France qui se sont déroulés à Saint-Etienne Il reste maintenant au jeune sportif à continuer sur cette lancée, en grapillant petit à petit les centimètres pour s'imposer à l'international et concrétiser ses ambitions les plus folles d'ici les Jeux olympiques de 2024 à Paris . "Il y a des rêves dans un coin de ma tête... Je dirais... Allez, puisque je le dirais un jour, je vais le dire aujourd'hui : l'objectif final, c'est les Jeux olympiques".*Ce record personnel a été établi le 10 août 2019lors des championnats d'Europe par équipes, c'est-à-dire après la réalisation de ce reportage. Son précédent record (2m16) avait été établi en juin 2019.