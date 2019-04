De jeunes Amiénois se lancent dans un “Tour d'Amiens en 80 jours” pour promouvoir leur ville

Ce tour en 80 jours à Amiens, un clin d'œil patrimonial à l'œuvre du célèbre écrivain, sera filmé et partagé ensuite sur les réseaux sociaux, ils vont aller visiter des entreprises, des monuments, des institutions, des clubs, rencontrer des associations, des commerçants, des particuliers. L'équipe sera composée d'un présentateur, d'un vidéaste, d'un photographe et d'un développeur web.Ce projet est porté par quatre jeunes Amiénois, Théophile Lusson, 21 ans étudiant en communication, Romain Gambier, 21 ans, auto-entrepreneur, Jérôme Pelé, 28 ans, auto-entrepreneur et Valentin Potriquier, 22 ans, développeur web/mobile également auto-entrepreneur. Ils ont créé l'association Vive Amiens le 7 mars dernier, ainsi que la page Facebook "Wake Up Amiens". Chaque journée un reportage vidéo, ou photographique résumera la découverte ou le lieu insolite du jour. Théophile est ses camarades promettent de nous faire découvrir les grands classiques d'Amiens, mais aussi des choses plus insolites."L'objectif de ce tour est de répondre aux problèmes de communication que connaît notre territoire, la promotion de ses trésors de la ville d'Amiens, de ses habitants, à destination des touristes mais aussi des Amiénois. Un projet qui durera environ 3 mois". Explique Théophile Lusson, dans sa présentation du "Tour d'Amiens en 80 jours"Ce projet sera suivi d'un long métrage sur le Tour d'Amiens en 80 jours que les 4 jeunes espèrent projeter ensuite au cinéma Gaumont.Actuellement, le groupe est à la recherche de lieux et métiers à mettre en lumière, mais aussi de sponsors pour financer leur projet.