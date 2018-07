Jimmy Casper : pour le passage du Tour de France à Amiens, “tout le monde attend” Arnaud Démare

C'est l'un des derniers cyclistes picards, avec, à avoir remporté une étape du Tour de France. En 2006,s'imposait à Strasbourg. Ce samedi, l'ancien champion attendait le passage des coureurs à Crèvecoeur-le-Grand, dans l'Oise, où passe la grande boucle pour sa huitième étape avant une arrivée très attendue à Amiens.C'est un rêve de gamin pour tout coureur, qu'on soit Picard, Français ou étranger. C'est la plus belle course au monde et quand on arrive à gagner une étape de Tour de France, quand on passe la ligne la première fois, c'est juste énorme au niveau des émotions.Je crois qu'Arnaud doit avoir énormément de pression. Il est Picard, il est Français, il passe près de chez lui, près de Beauvais. A Amiens, pour l'instant tout le monde l'attend. Il n'a pas encore gagné, il a été très présent dans les sprints mais pas encore vraiment en position de gagner. Je pense qu'il a une grosse pression et qu'on devrait le retrouver à Amiens. Après, ce n'est pas forcément un sprint qui lui convient hyper bien. Arnaud est un coureur très costaud, il aurait fallu que le final soit un peu plus difficile.Il faut qu'il arrête d'être gentil, je pense. Tout simplement. C'est un coureur qui n'est pas très agressif, il faut qu'il arrive à passer ça. On a pu voir ça hier. A un moment il a frotté avec [Peter] Sagan, il s'est fait virer. Il ne s'est pas fait respecter. De temps en temps, il faut peut-être qu'il y aille un peu plus en bonhomme, qu'il prenne des risques. Je pense qu'aujourd'hui, du fait d'être en Picardie, il va prendre les risques qu'il n'arrive pas à prendre pendant les autres étapes.