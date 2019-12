JO 2024 : Amiens lance sa candidature pour devenir un centre de préparation pour les délégations étrangères

Des infrastructures de haut niveau

Amiens a lancé sa candidature le 30 novembre dernier pour devenir l'un des centres de préparation aux jeux olympiques de 2024.Avec ses nombreuses infrastructures sportives comme la nouvelle piscine à Amiens Sud l'Aquapôle, un stade d'athlétisme, une patinoire ou encore un complexe pour le hockey-sur-gazon, Amiens espère intégrer l'aventure des JO."Notre territoire constitue un site privilégié pour accueillir des sportifs en préparation olympique en amont des épreuves, mais aussi de nombreux touristes et supporters pendant les Jeux". Déclarent dans un communiqué les premiers élus d'Amiens Métropole Brigitte Fouré et Alain Gest.Amiens mise également sur sa proximité avec Paris, elle sera à 1 heure du futur village olympique.Les collectivités labellisées "Terre de jeux 2024" s’engagent à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de leurs habitants, dans le respect de la Charte Olympique et de la charte éthique de Paris 2024.