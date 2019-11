Josiane Pinson, Amiénoise de coeur et comédienne à la carrière bien remplie

Josiane Pinson est une comédienne atypique. Pure Parisienne de souche, elle s’installe à Amiens il y a quelques années après être tombée sous le charme du quartier Saint-Leu. Une "expatriation" qui ne l’empêche nullement de mener une carrière bien remplie.La comédienne partage son temps entre spectacles, doublages et tournages de films pour le cinéma ou la télévision. Elle est ainsi la voix d'Helen Hunt dans Ce que veulent les femmes et Seul au monde, d'Annette Bening dans American Beauty ou encore de Joan Cusack.Ce mois- ci, elle est l’invitée de la Comédie de Picardie qui fête ses 30 ans. Vendredi et samedi, elle y jouera sa dernière création, Psy-cause 3, dernier volet d’une trilogie commencée en 2002. D’une durée d’une heure vingt environ, le spectacle met en scène avec humour les relations d’une psychanalyste avec ses patientes.Parallèlement, on retrouve Josiane Pinson dans la distribution du dernier film du cinéaste Costa Gavras. Français d’origine grecque, il revient dans Adults in the room sur la crise financière dans laquelle la Grèce est tombée en 2015, une crise orchestrée par les dirigeants des pays d’Europe.Dans ce film, Josiane Pinson incarne Christine Lagarde, alors directrice du Fonds Monétaire International. Le tournage s’est déroulé en grande partie en Grèce. En Août dernier il a été présenté hors compétition à la 76e édition de la Mostra de Venise.Le 27 Novembre prochain, il sera projeté au Ciné Saint-Leu d’Amiens en présence de l’actrice et du réalisateur.