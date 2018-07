Mercredi 4 juillet, les joueurs de l'Amiens SC ont repris l'entraînement après plus d'un mois de vacances. Deux recrues sont venues gonflées les rangs de l'ASC : l'ancien gardien de but de Caen Mathieu Dreyer qui sera la doublure de Régis Gurtner et Juan Otero, un attaquant colombien de 23 ans qui évoluait en Argentine."La ville me plaît. C'est tranquille. Et j'ai été bien accueilli", se réjouit le jeune joueur qui peut compter sur son compatriote Steven Mendoza, arrivé lors du Mercato d'hiver. Juan Otero a signé pour 4 ans avec l'ASC.D'autres arrivées devraient suivre. Et il y a aussi les prolongations de contrat. Thomas Montconduit, l'un des piliers de l'équipe, poursuit l'aventure avec l'ASC jusqu'en 2021. De quoi réjouir les supporters. Pour Gaël Kakuta, cela s'annonce compliqué. L'attaquant était prêté par un club chinois, qui prenait en charge la quasi totalité de son salaire. Sa belle saison en Picardie en a fait un joueur convoité.Pour l'entraîneur, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers de la saison précédente. L'ASC a fini 13ème du championnat avec 38 points, loin derrière le PSG et ses 93 points. "Si on croit que, parce qu'on a fait une bonne saison, ça va aller...On a aucune certitude, prévient Christophe Pelissier. La seule certitude qu'on a, c'est qu'il faut toujours faire plus".L'entraînement se poursuit avec lundi un stage de préparation au Touquet puis un match amical.L'Amiens SC entamera la nouvelle saison de ligue 1 le samedi 11 aôut contre l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais ont fini 3ème du championnat avec 75 points.