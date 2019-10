Des joueurs de l'ASC participent à la dictée Ela avec des élèves de l'école Saint-Jean à Amiens

Dans plusieurs écoles de France ce lundi, les professeurs avaient la possibilité de faire une dictée un peu spéciale. À l'école primaire Saint-Jean à Amiens, quatre classes de CE2, CM1 et CM2 se sont prêtées au jeu, entourés des joueurs de l'Amiens SC Alexis Blin et Jordan Lefort.



Comme chaque année, dans le cadre de la semaine de l'association Ela (14 au 19 octobre), un auteur rédige un texte inédit dédié aux enfants atteints d'une leucodystrophie. Pour cette 16e édition il s'agit de l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018.



La #DicteeELA a été écrite par @math_nicolas - Prix Goncourt 2018. Dans quelques minutes, il va lire pour la première fois en public son texte, intitulé "La trouille". pic.twitter.com/BvpBNCNMAc — Association ELA (@ELAOfficielle) October 14, 2019



Une forte mobilisation pour Nathan

Des maladies génétriques rares

Cette année, les élèves étaient particulièrement mobilisés car dans l'école, Nathan âgé de 9 ans, est atteint d'une leucodystrophie. "Nous l'avons appris en juillet dernier", confie le directeur de l'école Samuel Haudrechy. À cause de sa maladie, Nathan perd progressivement la vue et l'usage de la parole mais est toujours scolarisé à l'école Saint-Jean à temps partiel. "Nous tenons à ce qu'il continue à venir à l'école, les enfants comprennent très bien ce qu'il a et sont très bienveillants avec lui", souligne Samuel Haudrechy.Nathan, fan de foot, a reçu un maillot de l'ASC à son nom et un ballon. "Il avait les larmes aux yeux", rapporte le directeur de l'école Saint-Jean. "Il a eu un contact particulier avec Jordan Lefort, je pense que c'est parce qu'il a une barbe comme son papa", poursuit-il.Au cours de cette semaine de mobilisation, les écoles organisent également des événements sportifs avec l'opération Mets tes baskets pour ELA . Les élèves de l'école Saint-Jean d'Amiens iront courir à la Hotoie ce mardi 15 octobre en soutien aux malades.L'association Ela vient en aide aux personnes concernées par les leucodystrophies. Il s'agit d'un groupe de maladies génétiques rares et très graves qui détruisent le système nerveux central. Elles peuvent se développer chez l'enfant, comme c'était le cas du petit Ayden âgé de 4 ans originaire du Pas-de-Calais, mais aussi chez l'adulte.