Journée des droits des femmes : au Moyen-Âge, la Picardie était précurseur

Les femmes reconnues et soutenues

Le Picard, une langue égalitaire ?

Notre reportage à voir sur la chaine Youtube de France 3 Hauts-de-France.

La journée internationale des droits des femmes est célébrée ce vendredi 8 mars, pour la 42e année. Si beaucoup reste à faire pour l'égalité des sexes, l'Histoire française, en ce domaine, n'est pas linéaire.Au Moyen-Âge, la condition fémine était meilleure qu'à la Restauration. Et à l'époque, la Picardie était exemplaire, du moins à en croire Julie Pilorget, docteure en Histoire médiévale.Dans le cadre d'une thèse, la médiéviste a notamment étudié le Choeur et les stalles de la cathédrale d'Amiens. L'oeil avisé y remarquera plusieurs figures féminines - religieuses, bourgeoises ou femmes du peuple - qui témoignent chacune de la place qui leur est accordée dans la ville, au Moyen-Âge.Après la guerre de Cent ans, "les femmes ont participé à la réhabilitation des remparts : la division du travail entre hommes et femmes (…) ne tient plus", décrypte Julie Pilorget. La chercheuse souligne également la reconnaissance des sages-femmes. Elle a retracé le parcours de 6 d'entre elles, "qui reçoivent de nombreuses aides de la municipalité", et raconte que le mari de l'une d'elles était "dispensé du gai pour garder les enfants la nuit lorsque, elle, allait au travail : c’est l’homme au foyer avant l’heure".Julie Pilorget a également étudié de vieux parchemins conservés aux archives municipales : les ordonnances de la ville d'Amiens, écrites en Picard. Là encore, la reconnaissance des femmes transparaît."Le Picard a cette particularité d’être une langue assez égalitaire, puisqu’on utilise beaucoup la diade, le fait de redoubler le masculin et le féminin, affirme la médiéviste. On parle très couramment des habitants et habitantes, des ouvriers et ouvrières. Une grande partie des noms de métiers sont féminisés. A mon sens, cet usage témoigne de la reconnaissance accordée aux femmes."