Parmi les facteurs de risques, on trouve les antécédents familiaux, le tabagisme ou l'obésité

Lorsqu'on est atteint de la(DMLA), on ne le sait pas toujours. Pour savoir si la maladie s'est installée, il suffit d'un simple dépistage : l'ophtalmologiste examine le fond de l'oeil à l'aide d'une loupe.La DMLA est à prendre au sérieux . Comme le glaucome et le diabète, elle peut rendre malvoyant voire non-voyant, explique Sophie Bryselbout, ophtalmogiste au CHU d'Amiens. "Les gens attendent souvent une baisse de vision d'avant d'aller consulter. Il faut savoir que le dépistage est très important car il nous permet de traiter la maladie au moment des symptômes," affirme-t-elle. La DMLA doit être traitée dans les sept jours du diagnostic.

Sophie Bryselbout, ophtalmogiste

Une petite tache jaune dans le fond de l'oeil

La macula est située à l'intérieur de l’œil, sur la rétine, à l'opposé de l'iris. / © Journées de la macula

Notre reportage à Amiens (Somme)

Journées de la macula : à Amiens, des dépistages pour éviter des troubles de la vue

Intervenants : Sophie Bryselbout, ophtalmologiste CHU; Camille Roussel, ophtalmologiste CHU; Edmond Caron, 70 ans. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Sophie Picard et Stanislas Madej. Montage : Stéphane Picard.

C'est pourquoi il faut se préoccuper de la maladie dès 50 ans, encore plus après 75 ans. Un test optique permet de mettre en évidence les signes précurseurs, comme la perception de lignes qui se déforment où l'apparition de taches dans le champ de vision. "Si on a des antécédents familiaux, il a été prouvé que ça pouvait augmenter le risque de faire un DMLA. Il y a d'autres facteurs de risques qui sont identifiés comme tabagisme ou l'obésité," souligne Camille Roussel, elle aussi ophtalmologiste au CHU.La région atteinte par la maladie est la macula lutea, une petite tache jaune située à l'intérieur de l'oeil, sur la rétine, à l'opposé de la pupille. Malgré ses 2 mm de diamètre, c'est par cette macula que transitent 90% des informations visuelles du cerveau.En pleine consultation, Edmond explique avoir des signes annonciateurs. La vieillesse du patient fait partie des facteurs de risque. Un traitement va lui être proposé à base d'injections oculaires, et il va devoir adapter son alimentation. "[on propose] typiquement le poisson, qui est riche en omega 3, ou une alimentation riche en fruits et légumes de toutes sortes," conseille le Dr. Roussel. À ce jour, la DMLA ne se guérit pas, mais peut être ralentie si elle est prise à temps pour sauver la vue.