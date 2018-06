“Koklyko”, le projet qui allie écologie et devoir de mémoire

Double objectif

Avez-vous remarqué le champ de coquelicots qui est apparu en plein centre-ville d'Amiens ? Dans le parc de l'Évêché, des milliers de fleurs rouges ont fleuri en quelques heures... Mais si vous vous approchez, vous verrez qu'il s'agit en fait de coquelicots artificiels, fabriqués à partir de matériaux recyclés.Depuis un an et demi, l'artiste Jérôme Toq'R travaille sur ce projet. Une semaine par mois, il était en résidence à Amiens pour aller à la rencontre des écoles et des entreprises, grâce auxquelles il a collecté suffisamment de bouteilles en plastique pour fabriquerEt les installe désormais au pied de la cathédrale. "", explique l'artiste. Et aujourd'hui, 1000 personnes sont venus participer à l'installation. Ce sont des gestes simples, mais on construit ensemble, on tisse un lien."Le coquelicot, ou "poppy" en anglais, est un symbole de mémoire pour ceux qui sont tombés pendant la guerre. Le projet s'inscrit donc tout naturellement dans le cadre des manifestations "Amiens, un autre regard sur la Grande Guerre". Mais au-delà de cette portée historique, l'artiste a aussi voulu faire réfléchir sur l'écologie. "On travaille à partir d'un déchet, donc ça pose la question de sa durabilité, par exemple. Ça fait réfléchir sur la consommation non-raisonnée de plastique, et donc du respect de la planète."