L'Amiens SC clôture son mercato d'hiver avec l'arrivée d'Adama Diakhaby

L'Amiens SC a officialisé les derniers transferts du mercato d'hiver qui a pris fin lundi 1er février. Dans les derniers instants, le club picard, qui évolue en Ligue 2, a annoncé l'arrivée de l'attaquant Adama Diakhaby, ancien joueur notamment du Stade Rennais et de l'AS Monaco.

Le joueur français Adama Diakhaby, qui évoluait en Angleterre, rejoint l'Amiens SC pour un an et demi • © Kieran Cleeves / Press Association Images

L'annonce est tombée après minuit. L'Amiens SC a officialisé mardi 2 février l'arrivée de l'attaquant Adama Diakhaby, jeune international espoir français de 24 ans. Le joueur passé notamment par le Stade Rennais et l'AS Monaco évoluait dans le club anglais de Nottingham Forest (Championship) où il était prêté par Huddersfield.

Adama Diakhaby retrouve donc le championnat français et signe pour un an et demi avec l'Amiens SC. Il portera le numéro 11 sous les couleurs amiénoises.

[Mercato]



✍ Adama Diakhaby rejoint l'Amiens SC pour une durée d'un an et demi !



Bienvenue Adama !#FiersdetreAmienois⚪️⚫️https://t.co/EnjQ2D98Yu — Amiens SC (@AmiensSC) February 1, 2021

Deux jours plus tôt, le club picard annonçait également la venue d'Abou Ouattara. Le jeune joueur du LOSC, qui avait été prêté au club portugais Vitoria Guimaraes, fait son retour en France. Il rejoint l'Amiens SC sous forme de prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant âgé de 21 ans portera le numéro 7.

Un autre joueur a fait son entrée dans l'effectif amiénois il y a quelques jours sous forme de prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Racine Coly, 25 ans, prêté par l'OGC Nice renforcera le couloir gauche de la défense amiénoise. Il a déjà fait ses débuts avec Amiens face à Châteauroux lors de la 22e journée de Ligue 2.

Côté départ, l'Amiens SC a dû se séparer de Chadrac Akolo, parti au SC Paderborn (D2 allemande), mais aussi du jeune Jonathan Bumbu prêté à Boulogne-sur-Mer. Steven Mendoza dont le départ était pressenti reste finalement à l'ASC.