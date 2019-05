Leitura Furiosa : quand Amiens se transforme en salon de lecture

Lectures de textes de Cesare Battisti

"Lectures furieuses" internationales

Organisée par l'association Cardan, la librairie du Labyrinthe, les bibliothèques d'Amiens Métropole et la Maison de la Culture d'Amiens, Leitura Furiosa 2019 a commencé.Pendant 3 jours, des auteurs se mettent au service des personnes qui n'ont pas eu accès au savoir lire-écrire, ou en sont éloignées.De ces rencontres entre des publics de tous âges et des écrivains, vont naître des textes originaux de littérature contemporaine. Ceux-ci seront ensuite illustrés, imprimés, affichés, reproduits puis lus à haute voix en public.Pour la première fois, le Cardan propose un rendez-vous ce jeudi à 18h30 à l'île aux Fruits pour une Lettura Bandita, nom d'un dispositif mis en place dans certaines bibliothèques italiennes. Il s'agit de s'adresser aux adolescents, de leur proposer des clubs de lecture "clandestine", des lectures hors des sentiers battus, des lectures "bannies". Cette lecture clandestine fait écho aux rencontres organisées autrefois à la Maison d'arrêt d'Amiens.Pendant plusieurs années, Leitura Furiosa prenait une forme particulière. Des ateliers étaient organisés en semaine et puisque les détenus ne pouvaient pas se rendre le dimanche à la Maison de la Culture, ils enregistraient leurs textes qui étaient diffusés sur la scène du théâtre.Ainsi ce jeudi, des textes écrits par Cesare Battisti quand il était derrière les barreaux, seront lus ce jeudi à l'ïle aux fruits."Le réfugié politique italien devenu écrivain, est venu plusieurs fois à Leituria Furiosa. Il a également participé à la rédaction d'un Guide Déroutant des lieux culturels amiénois.L'homme a bénéficié de l'asile offert par un président de la république et a dû s'enfuir lorsque son successeur est revenu sur sa parole. Il s'est réfugié au Brésil où un autre président d'une autre république a offert l'asile que son successeur a renié. Et il a été extradié illégalement vers l'Italie où une condamnation à perpétuité avait été prononcée en son absence. Le procès équitable et la juridiction d'exception ayant été la raison de son asile en France".À travers cette manifestation littéraire insolite, le Cardan veut permettre à la société de prendre en compte la culture spécifique du quart monde. Depuis 2000, l'événement a été exporté au Portugal et se déroule en même temps à Amiens, à Porto et à Lisbonne.Leitura Furiosa vous donneoù seront lues les lectures des textes originaux écrits cette semaine avec les différents écrivains. Parmi eux : Gérard ALLE, Alessandro BRESSOLIN, Guillaume CHEREL, Jean-Louis CRIMON, Alexandre DUMAL, Nicolas JAILLET, Philippe LACOCHE, Gilles LAHRER, Pascal MILLET, Sylvie PAYET, Patrick POITEVIN-DUQUESNE, Jean-Jacques REBOUX.Parallèlement, des ateliers seront installés pour s'initier à la typographie, la calligraphie arabe, la BD etc ...