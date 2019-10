Lignes interrompues, cars de substitution : ce qu’il faut savoir sur les travaux en gare d’Amiens

Programme de circulation des 1er, 2 et 3 novembre :

Ligne 1 : Liaisons Amiens - Lille assurées en cars entre Amiens et Arras

Ligne 2 : Liaisons Amiens – Abbeville/Boulogne assurées normalement

Ligne 25 : Liaisons Amiens – Saint Quentin assurées en cars. Liaisons Amiens – Laon assurées en cars entre Amiens et Chaulnes

Ligne 26 : Liaisons Amiens – Compiègne assurées en cars entre Amiens et Montdidier

Ligne 27 : Liaisons Amiens – Paris assurées entre Longueau et Paris. Navettes de bus entre Amiens et Longueau.

Ligne 31 : Liaisons Amiens – Rouen assurées normalement



Programme de circulation des 9, 10 et 11 novembre :

Programme de circulation du 16 novembre 20h au 17 novembre 20h :

Ligne 26 : Liaisons Amiens – Compiègne assurées en cars entre Amiens et Montdidier

Ligne 27 : Liaisons Amiens – Paris assurées entre Longueau et Paris



Programme de circulation du 7 décembre 13h au 8 décembre 13h :

La SNCF annonce la réalisation de gros travaux de modernisation de la gare d’Amiens. "Les opérations massives réalisées le week-end nécessitent une interruption de la circulation et donc une adaptation du plan de transport", peut-on lire dans un communiqué diffusé le 24 octobre.Ces travaux de renouvellement d’aiguillages seront réalisés sur quatre week-ends entre novembre et décembre. Certaines lignes seront assurées par des cars et des navettes en partenariat avec Amiens Métropole. La SNCF précise que la gare routière d’Amiens sera exceptionnellement ouverte le premier week-end de novembre pour faciliter l’accueil des voyageurs aux cars de substitution.Les voyageurs devront prendre leur disposition, notamment ceux qui voyagent sur la ligne Amiens/Paris puisque le trajet se fera uniquement via la gare de Longueau. "Des navettes de bus Ametis seront mises en place entre Amiens et Longueau en correspondance avec les liaisons ferroviaires Longueau-Paris" précise la SNCF."Les travaux réalisés en gare d’Amiens vont se poursuivre et se conjugueront à ceux réalisés à Creil, précise la SNCF. Le programme de circulation sera communiqué ultérieurement".La SNCF invite également les voyageurs à se renseigner en gare auprès des agents ou sur le site TER Hauts-de-France