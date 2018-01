Ligue 1 - Amiens arrache un nul face à Montpellier

L’attaquant Colombien, Mendoza, s’est engagé jusqu’en 2021 avec l’@AmiensSC .

Rapide, puissant et technique, Mendoza viendra aider le promu amiénois à se maintenir en @Ligue1Conforama .

Il est autorisé à jouer ce soir contre Montpellier !

Bienvenue Stiven ! pic.twitter.com/mHve0mObwW — Amiens SC (@AmiensSC) 17 janvier 2018

L’étraineur amiénois Christophe Pélissier se félicite de l’énergie fournie par son équipe. Après cinq défaites consécutives Amiens est parvenu à marquer un but face à Montpellier et se trouve désormaisTroyes, Toulouse et Metz.« C’était important de refaire tourner le compteur, sur le plan comptable mais aussi psychologique », a déclaré l'entraîneur.Quelques heures avant le match, on apprenait que, l’attaquant colombien Stiven Mendoza. « Il fait partie des grosses satisfactions. Il avait du feu ans les jambes. »