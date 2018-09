L'Amiens SC battu par Strasbourg, 3-1

"La machine s'est déréglée"

Lala égalise sur coup franc et la machine s'est déréglée. Ce but les transcende un peu. J'ai senti mon équipe fébrile. On s'est mis à perdre des duels et à reculer. On a fait deux mi-temps distinctes. Ça ne suffit pas pour être performant. Trois buts encaissés la semaine dernière, trois ce soir, il va falloir remédier à cela.

Régis Gurtner l'avait dit : en allant en Alsace, les Picards s'attendaient à un match "très difficile" . Et effectivement, samedi 22 septembre, pour la sixième journée de Ligue 1, l'ASC s'est incliné face à Strasbourg. Au stade de la Meinau, le Racing s'est imposé 3-1.Pourtant Amiens menait 1-0 à la mi-temps, grâce à un but d'Emil Krafth (45+2). Mais en seconde période, les hommes de Christophe Pélissier ont craqué, tandis que Strasbourg s'est réveillé. C'est d'abord Kenny Lala (48e) , qui a égalisé sur un coup franc. Puis Benjamin Corgnet (66e) et Nuna Da Costa (86e) ont à leur tour marqué, coulant les Amiénois.Pour Strasbourg, c'est une première victoire à domicile cette saison. Et pour l'ASC, c'est une quatrième défaite : le compteur reste toujours bloqué à une seule victoire en six rencontres."C'est une grosse déception. Je pense qu'on a fait ce qu'on voulait en premier mi-temps, on était bien organisé, on défendait en avançant et on a la chance de marquer avant la pause, commente l'entraîneur d'Amiens. On dit souvent que l'équipe qui prend un but à cet instant a du mal à s'en remettre. Mais là, c'est l'inverse qui s'est produit."Amiens est donc toujours à la 18e place . Les Picards vont devoir vite se ressaisir, car ils enchaînent mercredi 26 en recevant Rennes.