Ligue 1 : Amiens s'impose face à Nice (1 - 0)

La folie des supporters ce soir s’est emparé du vestiaire !

Victoire importance soir, on fête ça comme il se doit ! pic.twitter.com/xHuLvMlyCK — Amiens SC (@AmiensSC) 23 février 2019

Une victoire au courage ! pic.twitter.com/8hC7I6r9Ek — Amiens SC (@AmiensSC) 23 février 2019

En fin de match, les Amiénois laissent éclater leur joie. Ils sont vainqueurs pour la deuxième fois consécutive dans leur arène.Dès le début de match, les joueurs de l'Amiens SC se montrent agressifs. Un jeu haut très vite récompensé. Guirassy ouvre le score à la onzième minute. Le nouveau système à deux attaquants de Christophe Pélissier s'avère payant. "Tactiquement on a changé, on a fait évoluer notre système. On joue avec 2 pointes qui jouent énormément sur les attaquants explique l'entraîneur. Ce soir, il y en a un qui est sur une passe décisive, l’autre qui est buteur. Je crois qu’au fil des matchs, au fil des semaines, au fils des entrainements, c’est une doublette qui va apprendre à se connaître un peu plus et être encore plus performante" assure-t-il, confiant.Après la pause, l'ASC tient et ne concèdera qu'une seule vraie occasion à l'OCG Nice, son seul tir cadré du match. But finalement invalidé par la VAR, pour position de hors-jeu. Les Amiénois souffrent jusqu'au bout sous la pression niçoise."Ce n'est jamais évident de mener au score 1 à 0 déclare Alexis Blin, milieu de terrain, on est partagé entre vouloir attaquer et bien défendre. Pour autant on n’a pas concédé d’occasions ou du moins d’occasions franches. On a défendu bien en bloc et on ramène les 3 points à la maison ce soir" ajoute-t-il.Avec 24 points, l'ASC met à distance le barragiste et prend la 16e place du classement provisoire.Cette victoire permet surtout à Amiens de faire le plein de confiance avant le match contre Reims la semaine prochaine.